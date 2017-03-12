До 74 зросла кількість жертв вибухів у Дамаску – оновлені дані

Базована у Великій Британії «Сирійська обсерваторія з прав людини» повідомляє, що в результаті двох вибухів біля шиїтських святинь у Дамаску, що сталися 11 березня, загинули щонайменше 74 людини і ще понад 100 зазнали поранень. Серед загиблих – 54 цивільних і 20 співробітників сил безпеки, уточнюють спостерігачі.

За даними сирійської державної агенції новин SANA, в суботу «дві бомби, закладені терористами вибухнули біля кладовища у Баб ас-Сагхірі», де розташовані кілька шиїтських гробниць, куди прибувають паломники з усього світу.

Базований в Лівані телеканал Al-Mayadeen повідомив, що одна придорожня бомба спрацювала, коли повз проїжджав автобус з паломниками, а іншу бомбу ввів у дію поряд з іншим автобусом бойовик-смертник.

Відповідальності за атаки ніхто на себе не взяв.