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12 Березень 2017, Київ 16:17
Новини | Міжнародні

До 74 зросла кількість жертв вибухів у Дамаску – оновлені дані

Співробітники сил безпеки і місцеві жителі на місці одного з вибухів, Дамаск, Сирія, 11 березня 2017 року

Співробітники сил безпеки і місцеві жителі на місці одного з вибухів, Дамаск, Сирія, 11 березня 2017 року

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Базована у Великій Британії «Сирійська обсерваторія з прав людини» повідомляє, що в результаті двох вибухів біля шиїтських святинь у Дамаску, що сталися 11 березня, загинули щонайменше 74 людини і ще понад 100 зазнали поранень. Серед загиблих – 54 цивільних і 20 співробітників сил безпеки, уточнюють спостерігачі.

За даними сирійської державної агенції новин SANA, в суботу «дві бомби, закладені терористами вибухнули біля кладовища у Баб ас-Сагхірі», де розташовані кілька шиїтських гробниць, куди прибувають паломники з усього світу.

Базований в Лівані телеканал Al-Mayadeen повідомив, що одна придорожня бомба спрацювала, коли повз проїжджав автобус з паломниками, а іншу бомбу ввів у дію поряд з іншим автобусом бойовик-смертник.

Відповідальності за атаки ніхто на себе не взяв.

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