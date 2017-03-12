Іран показав новий танк власного виробництва

Іран показав танк власного виробництва і почав його масове виробництво, повідомили іранські ЗМІ. Міністр оборони Ірану Хосейн Дегхан, виступаючи на презентації 12 березня, заявив, що танк, названий «Каррар», «має можливість стріляти ракетами і точно скеровувати їх».

Дегхан також сказав, що танк може конкурувати з передовими танками в світі за такими параметрами, як «потужність, точність і мобільність».

Іранські ЗМІ повідомили, що «Каррар» оснащений оптико-електронною системою управління вогнем і лазерним далекоміром, він здатний обстрілювати рухомі й нерухомі цілі вдень і вночі.

Понад два десятиліття Іран виробляє свою власну зброю і військову техніку, в тому числі ракети, винищувачі й підводні човни.