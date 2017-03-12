Міністр закордонних справ Люксембургу відвідає Донецьку область

Міністр закордонних та європейських справ Великого Герцогства Люксембург Жан Ассельборн здійснить робочий візит в Україну 13 – 14 березня. Під час візиту він із робочою поїздкою побуває в Донецькій області, повідомила 12 березня прес-служба міністерства закордонних справ України.

Метою візиту в українському зовнішньополітичному відомстві назвали «поглиблення українсько-люксембурзького політичного діалогу».

Крім того, уточнюють в МЗС, важлива увага буде приділена аналізу ситуації на Донбасі у контексті збереження позиції Євросоюзу щодо санкцій проти Росії, а також співробітництву між Україною та ЄС з урахуванням стану імплементації Угоди про асоціацію і функціонування зони вільної торгівлі.