Десятки людей загинули внаслідок зсуву на сміттєзвалищі в Ефіопії

Внаслідок зсуву на сміттєзвалищі в столиці Ефіопії пізно ввечері 11 березня загинули десятки людей. Речник адміністрації міста Аддіс-Абеба Даґмавіт Моджес повідомив, що більшість загиблих становлять жінки й діти, частина з яких жили в саморобних будівлях.

За даними влади, щонайменше 30 тіл уже витягли, але ще значна кількість жертв залишається під завалами.

Влада не змогла негайно назвати причини трагедії. Полігон, де стався зсув, був звалищем для столичного сміття упродовж понад півсотні років.

Багато людей у цьому районі перебирали сміття, щоб заробити на прожиття, інші живуть там, оскільки оренда будинків, переважно побудованих із бруду й палиць, є відносно недорогою.