У СММ ОБСЄ заявляють про готовність сприяти ремонту Донецької фільтрувальної станції

У Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ заявляють про готовність сприяти ремонту Донецької фільтрувальної станції, але чекають на гарантії безпеки від сторін конфлікту на Донбасі.

«ОБСЄ готова до дзеркального патрулювання для сприяння ремонту ДФС та чекає від сторін надання і дотримання гарантій безпеки», – йдеться у повідомленні місії в twitter.

Удень 11 березня в результаті чергового обстрілу Авдіївка та околиці залишились без електропостачання. Українські військові звинуватили в обстрілах проросійських бойовиків. Ті, в свою чергу, заявили, що військові ЗСУ пошкодили обстрілами ЛЕП, яка живить Донецьку фільтрувальну станцію та Авдіївський коксохімічний завод.

12 березня у міністерстві з питань тимчасово окупованих територій повідомили, що енергетики, які планували сьогодні відновити електропостачання Авдіївки, змогли лише оглянути пошкодження лінії електропередач, але не розпочали ремонт через відсутність гарантій безпеки.

Авдіївка та її околиці останнім часом потерпають від обстрілів, в яких сторони конфлікту звинувачують одна одну. Лінії електропередач періодично пошкоджуються обстрілами.