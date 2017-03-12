Південна Корея: відсторонена від посади Пак Кин Х’є покинула президентський палац

Відсторонена зі своєї посади президент Південної Кореї Пак Кин Х’є покинула президентський палац Блакитний будинок і попрямувала в своє приватне житло в Сеулі.

Пак була відсторонена від своєї посади 10 березня після того, як Конституційний суд схвалив рішення про імпічмент президента країни через корупційний скандал. Це рішення суду відкриває шлях до можливої кримінальної справи проти Пак Кин Х’є.

Політичний скандал навколо Пак Кин Х’є розгорівся в жовтні 2016 року, коли в пресі з’явилися відомості про вплив на главу держави з боку її подруги Чхве Сун Сіль. Пак Кин Х’є звинувачують у зловживанні службовим становищем і сприянні Чхве Сун Сіль у вимаганні грошей у південнокорейських компаній. Сама вона неодноразово вибачалася за скандал, заперечувала вчинення будь-якого кримінального злочину.

65-річний політик була першою в Південній Кореї жінкою на цій посаді, вона виграла вибори у 2012 році. Її усуненню з посади передували масові демонстрації з вимогою відставки.