ВРП відсторонила суддю Вищого господарського суду Ємельянова ще на два місяці

Вища рада правосуддя (ВРП) задовольнила клопотання Генпрокуратури та продовжила строк тимчасового відсторонення судді Вищого господарського суду України Артура Ємельянова.

Як повідомляє прес-служба ради, строк відсторонення судді Ємельянова від здійснення правосуддя продовжили до 17 квітня 2017 року.

За даними ВРП, Ємельянов з 9 березня 2017 року перебуває на лікарняному, на засідання ради він не з’явився.

У грудні минулого року ГПУ звернулася до Вищої ради правосуддя з клопотанням про відсторонення судді Ємельянова, його відсторонили до 12 березня 2017 року.

У Генпрокуратурі повідомляли, що колишніх голову й заступника Вищого господарського суду України Артура Ємельянова й Віктора Татькова підозрюють у втручанні в діяльність судів. Їм повідомили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених статтею 376 (втручання в діяльність судових органів), статтею 376-1 (незаконне втручання в роботу автоматизованої системи документообігу суду) Кримінального кодексу України.

Ємельянов і Татьков працюють у Вищому господарському суді України.

30 вересня 2016 року в Україні набрали чинності зміни до Конституції в частині правосуддя, давши старт судовій реформі.