Штаб АТО: сьогодні на Донбасі поранені троє українських військових

У штабі АТО заявляють, що сьогодні у зоні бойових дій на Донбасі зафіксовані понад 30 обстрілів з боку підтримуваних Росією бойовиків, поранені троє українських військових.

Як повідомляє прес-центр штабу, найбільше обстрілів зафіксували на маріупольському напрямку, де сепаратисти використовували стрілецьку зброю, гранатомети різних систем, міномети і танк біля Мар’їнки, Широкина, Гнутова та Водяного.

На донецькому напрямку, за даними штабу, біля Авдіївки бойовики у ході обстрілів позицій українських військових використовували стрілецьку зброю, кулемети великого калібру, гранатомети різних систем, міномети.

«Під Новотроїцьким вів вогонь снайпер, а біля Зайцева – БМП. Опорні пункти в районі Луганського обстрілювались з мінометів калібру 82 міліметрових та 120 міліметрових, а з гранатометів позиції неподалік Майорська», – йдеться у повідомленні.

В угрупованні «ДНР» звинувачують українських військових в сьогоднішньому обстрілі села Пікузи (колишнє Комінтернове). За словами сепаратистів, постраждалих внаслідок обстрілів немає, але населений пункт залишився без газопостачання. В угрупованні «ЛНР» заявляють про обстріли з мінометів по своїх позиціях.

Останнім часом у низці місцевостей на лінії зіткнення на Донбасі сталося помітне загострення бойових дій, яке не припинилося й попри чергові домовленості, досягнені у Тристоронній контактній групі. І українські силовики, і сепаратисти заперечують свою вину. Сторони конфлікту звинувачують одна одну у порушеннях і провокаціях.