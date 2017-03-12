Поліція відкрила провадження через інцидент на Львівщині з меморіалом загиблим полякам

Поліція відкрила кримінальне провадження через облиття червоною фарбою меморіалу загиблим полякам у Підкамені на Львівщині.

Як повідомляє прес-служба Львівської області, інцидент кваліфікований слідчими як хуліганство, поліцейські встановлюють осіб, причетних до скоєння правопорушень.

Раніше стало відомо, що у Підкамені невідомі осквернили хрести і меморіальні таблиці загиблим полякам, написали «Смерть ляхам».

12 березня 1944 року у селі Підкамінь загинули поляки. Місцеві поляки з Підкаменя і довколишніх сіл переховувались у Домініканському монастирі і було замордовано. Меморіал загиблим полякам було зведено у 2012 році. На символічних могилах виписані імена жертв трагедії. Меморіал споруджено з ініціативи колишніх мешканців Підкаменя і за фінансової підтримки Польщі.

Це вже не перша провокація щодо польських пам’ятників в Україні. У січні невідомі вибухівкою підірвали хрест у Гуті Пеняцькій, вчинили акт вандалізму і в Биківні на Київщині, а 11 березня осквернено у Львові пам’ятник польським професорам на місці їхнього розстрілу у липні 1941 року.