На Луганщині зникли три людини – поліція

На Луганщині зникли три людини, за однією з версій – чоловіки захоплені у полон підтримуваними Росією бойовиками, повідомляє прес-служба поліції.

«Між селищами Боброве та Борівське на узбіччі дороги був виявлений покинутий автомобіль з відчиненими дверцятами. За попередньою інформацією на цьому автомобілі їхали три чоловіки – батько з сином (51 рік та 31-рік) та 23-річний хлопець. Чоловіки були одягнені у камуфльований одяг», – йдеться у повідомленні.

Як зазначають у поліції, місце перебування чоловіків на даний час невідоме, на зв’язок вони не виходять.

У відомстві нагадують, що раніше у цьому районі був захоплений у полон військовослужбовець ЗСУ.

«Неподалік від місця події розташоване село Арентове, яке межує з лінією розмежування з територією, яка непідконтрольна українській владі. Тому однією з ймовірних версій поліція розглядає захоплення чоловіків у полон диверсійно-розвідувальною групою бойовиків», – додають у поліції.

Раніше цього тижня представник України у гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко повідомила, що зниклими безвісти за час конфлікту на сході України вважаються 483 людини і 113 перебувають у полоні бойовиків.

Угруповання «ДНР» та «ЛНР» звинувачують Україну у гальмуванні процесу обміну полоненими. Бойовики також заявляють, що мають свої списки тих, кого хочуть отримати від української сторони. Україна, однак, наголошує, що ці списки складені таким чином, щоб затягнути процес обміну. Зокрема, як кажуть представники української сторони, деякі люди з переліку бойовиків узагалі не підпадають під обмін у рамках Мінського процесу.