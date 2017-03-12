Міністр закордонних справ України Павло Клімкін засудив «акти вандалізму» на Львівщині щодо меморіалу загиблим полякам.

«Засуджую чергові акти вандалізму на Львівщині щодо польськихпам’ятників. Відомий почерк третьої сторони, якій ми спільно даємо рішучу відсіч», – написав він у своєму twitter.

Раніше стало відомо, що у Підкамені невідомі облили червоною фарбою меморіал загиблим полякам, осквернили хрести і меморіальні таблиці, написали «Смерть ляхам». Після цього поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «хуліганство».

12 березня 1944 року у селі Підкамінь загинули поляки. Місцеві поляки з Підкаменя і довколишніх сіл переховувались у Домініканському монастирі і їх було замордовано. Меморіал загиблим полякам було зведено у 2012 році. На символічних могилах виписані імена жертв трагедії. Меморіал споруджено з ініціативи колишніх мешканців Підкаменя і за фінансової підтримки Польщі.

Це вже не перша провокація щодо польських пам’ятників в Україні. У січні невідомі вибухівкою підірвали хрест у Гуті Пеняцькій, вчинили акт вандалізму і в Биківні на Київщині, а 11 березня осквернено у Львові пам’ятник польським професорам на місці їхнього розстрілу у липні 1941 року.