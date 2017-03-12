Білорусь: затриману в Орші журналістку Радіо Свобода завтра судитимуть

Затриману після «Маршу недармоїдів» в білоруському місті Орша журналістку Радіо Свобода Галину Абакунчік судитимуть завтра в Оршанскому суді, ніч вона проведе в ізоляторі тимчасового утримання. Про це повідомили білоруській службі Радіо Свобода у відділку поліції.

Галина Абакунчік була затримана сьогодні після акції протесту в Орші міліціонерами в цивільному і в формі, які не представилися. Як повідомили свідки події, силовики не пояснили журналістці причини її затримання.

У чому звинувачують журналістку, у відділку поліції не змогли пояснити.

Всього в Орші сьогодні затримали 8 людей, з них – двоє журналістів.

12 березня «Марші недармоїдів» відбулися в Бобруйську, Орші, у Рогачові, в Бресті.

Учасники акцій протесту «недармоїдів», які щотижня відбуваються в різних містах країни, вимагають скасувати рішення президента Білорусі Олександра Лукашенка про щорічний одноразовий збір на суму в перерахунку у приблизно 200 євро, який мають сплачувати всі громадяни, що не працюють понад 180 днів на рік. Закон не поширюється на зареєстрованих на біржах праці осіб, які шукають роботу, домогосподарок, фермерів і осіб, що працюють у Росії. Термін сплати нового податку вибіг 20 лютого 2017 року.