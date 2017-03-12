Під Кривим Рогом затримали фури зі сміттям зі Львова – міськрада

До Кривого Рогу намагались ввезти дві фури, завантажем сміттям зі Львова. Інформацію про це в неділю підтвердили в Криворізькій міській раді.

За даними заступника міського голови Олександра Катріченка, інцидент стався увечері в суботу: дві 20-тонні вантажівки з львівськими номерами, вщерть заповнені твердими побутовими відходами, поліція затримала в районі Криничок.

Як зазначив посадовець, після огляду документів з’ясувалось, що сміття прямувало зі Львова, місцем доставки зазначався Кривий Ріг.

Водночас у мерії Кривого Рогу повідомили, що з вересня 2016 року, згідно з рішенням сесії міськради, в місті діє заборона на утилізацію сміття немісцевого походження.

Радіо Свобода готує інформаційний запит до міськради Кривого Рогу, аби дізнатись, яке саме підприємство було відправником сміття і яке мало його прийняти.

За даними поліції, фахівці санепідслужби мають скласти необхідні акти, після чого фури зі сміттям супроводять за межі області.

У минулий понеділок, 6 березня, стало відомо, що на Дніпропетровщині, у Петриківському районі, поліція зупинила 11 фур з побутовими відходами зі Львова. За даними Петриківської райдержадміністрації, фури заїхали самочинно, адже район не має ніяких угод на утилізацію сміття зі Львова.

2016 року на Дніпропетровщині відбулась низка акцій протесту місцевих жителів проти звезення до області твердих побутових відходів зі Львова.

12 вересня 2016 року невдоволені жителі околиці Дніпра – Діївки – перекрили трасу на Кривий Ріг, протестуючи проти використання сміттєзвалища поблизу їхнього мікрорайону для утилізації побутових відходів зі Львова.

Схожа ситуація склалась і в Синельникові Дніпропетровської області: там жителі теж протестували про звезення на їхніх полігон сміття зі Львова. Міська рада Синельникова своїм рішенням заборонила утилізацію сміття зі Львова на місцевому полігоні.