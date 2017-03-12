У Донецьку помер один із «засновників угруповання «ДНР» Макович – ЗМІ

У Донецьку помер перший «спікер парламенту», один із засновників визнаного в Україні терористичним угруповання «ДНР» Володимир Макович. Про це повідомляють російські агенції з посиланням на своїй джерела.

За даними агенції «Інтерфакс-Росія», попередня причина смерті – серцевий напад.

Як заявив російському виданню «Life» представник угруповання «ДНР» Денис Пушилін, у Маковича була раковапухлина головного мозку, його готували до серйозної операції.

Макович відомий тим, що він у квітні 2014 року зачитував декларацію «про незалежність ДНР» в приміщенні Донецької облради.

Після анексії Криму у квітні 2014 року проросійські озброєні бойовики захопили адмінбудівлі у низці міст Донецької області.

6 квітня 2014 року уДонецьку проросійські мітингувальники штурмом захопили будівлю облдержадміністрації, вимагаючи негайного скликання позачергової сесії облради і ухвалення депутатами рішення про проведення в регіоні референдуму про приєднання до Росії. Після цього сепаратисти, які захопили будівлю, оголосили про створення суверенної держави «Донецька народна республіка».

Від квітня 2014 року на частині Донбасі триває збройний конфлікт. Україна та Захід звинувачують Росію в підтримці бойовиків на Донбасі зброєю та особовим складом. Москва заперечує таку підтримку угруповань «ДНР» та «ЛНР» і визнає лише наявність серед бойовиків російських «добровольців». До цього часу сепаратисти контролюють низку населених пунктів Донбасу, зокрема Донецьк і Луганськ. За даними ООН, від квітня 2014 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули майже 10 тисяч людей.