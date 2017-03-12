Штаб: бойовики обстріляли позиції ЗСУ біля Авдіївки з «Градів»

У штабі АТО заявляють, що сьогодні ввечері підтримувані Росією бойовики обстріляли позиції українських військових біля Авдіївки із застосуванням реактивних установок залпового вогню БМ-21 «Град».

«Близько 19:00 російські окупанти розпочали обстріл позицій українських військових у районі населеного пункту Авдіївка із застосуванням реактивних установок залпового вогню БМ-21 «Град», – йдеться у повідомленні прес-центру.

У штабі зазначають, що станом на 21:00 було випущено понад 10 ракет в напрямку позицій підрозділів Збройних сил України.

В угрупованні «ДНР» звинувачують українських військових в сьогоднішньому обстрілі села Пікузи (колишнє Комінтернове). За словами сепаратистів, постраждалих внаслідок обстрілів немає, але населений пункт залишився без газопостачання.

Удень 11 березня в результаті чергового обстрілу Авдіївка та околиці залишились без електропостачання. Українські військові звинуватили в обстрілах проросійських бойовиків. Ті, в свою чергу, заявили, що військові ЗСУ пошкодили обстрілами ЛЕП, яка живить Донецьку фільтрувальну станцію та Авдіївський коксохімічний завод.

Авдіївка та її околиці останнім часом потерпають від обстрілів, в яких сторони конфлікту звинувачують одна одну. Лінії електропередач періодично пошкоджуються обстрілами.