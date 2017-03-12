Гаїті: автобус в’їхав в натовп, загинули щонайменше 34 людини

На північному заході Гаїті автобус врізався в натовп людей, які брали участь у традиційному вуличному фестивалі, загинули щонайменше 34 людини.

Координатор громадянської оборони в місті Гонаїв повідомив, що ще 17 людей були поранені під час інциденту, що стався вранці 12 березня.

Натовп брав участь в параді, коли пасажирський автобус збив двох людей на автобусній зупинці, а потім продовжив рух у натовп.

Координатор Джозеф Фостін сказав, що люди потім здійснили напад на автобус і намагалися спалити його. Водій втік.