Львівська ОДА: випадки осквернення польських меморіалів є «спланованими провокаціями»

У Львівській обласній держадміністрації заявляють, що випадки осквернення польських меморіалів є «спланованими провокаціями».

Як йдеться у заяві облдержадміністрації, такі «акти вандалізму покликані зіпсувати дружні стосунки між українським та польським народами».

«Оскільки жоден свідомий українець, так як і поляк, не вчинятиме жодних дій, які б вели до непорозумінь між нашими народами, в першу чергу через нищення історичних пам’яток, тому ми переконані, що за такими діями стоїть третя сторона, яка вже тривалий час намагається розпалити національну ворожнечу шляхом провокацій та актів вандалізму», – зазначають в адміністрації.

У Підкамені невідомі облили червоною фарбою меморіал загиблим полякам, осквернили хрести і меморіальні таблиці, написали «Смерть ляхам». Після цього поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «хуліганство». Міністр закордонних справ України Павло Клімкін засудив «акти вандалізму» на Львівщині щодо меморіалу загиблим полякам.

12 березня 1944 року сталася трагедія у селі Підкамінь. Місцеві поляки з Підкаменя і довколишніх сіл переховувались у Домініканському монастирі і їх було замордовано. Меморіал загиблим полякам було зведено у 2012 році. На символічних могилах виписані імена жертв трагедії. Меморіал споруджено з ініціативи колишніх мешканців Підкаменя і за фінансової підтримки Польщі.

Це вже не перша провокація щодо польських пам’ятників в Україні. У січні невідомі вибухівкою підірвали хрест у Гуті Пеняцькій, вчинили акт вандалізму і в Биківні на Київщині, а 11 березня осквернено у Львові пам’ятник польським професорам на місці їхнього розстрілу у липні 1941 року.