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13 Березень 2017, Київ 01:17
Новини | Міжнародні

У сепаратистському регіоні Грузії Абхазії пройшли «парламентські вибори»

Члени виборчої комісії перевіряють бюлетені після «президентських виборів» в Сухумі, столиці невизнаної республіки Абхазії, 24 серпня 2014 року

Члени виборчої комісії перевіряють бюлетені після «президентських виборів» в Сухумі, столиці невизнаної республіки Абхазії, 24 серпня 2014 року

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Виборці в Абхазії, сепаратистському регіоні Грузії, проголосували на виборах до «парламенту».

Чиновники заявляють, що у виборах взяли участь 137 кандидатів від чотирьох політичних партій для здобуття 35 місць у Народних зборах.

Місцеві ЗМІ повідомили, що 27 членів старого складу «парламенту» прагнуть переобрання.

Чиновники заявили, що попередні результати голосування очікуються 13 березня.

Абхазія використовує президентську політичну систему, тому серед основних обов’язків парламенту – ухвалення законів, затвердження річного бюджету і затвердження кандидатур, запропонованих президентом на посаду генерального прокурора і голови Національного банку.

Чорноморський регіон має населення трохи менше 250 тисяч людей і бореться з економічною стагнацією та занепадом інфраструктури, що ускладнюється відсутністю інвестицій; високим рівнем безробіття, зростанням злочинності і наркоманії.

Це, значною мірою, залежить від експорту і туризму з Росії.

Росія визнала Абхазію і ще один сепаратистський регіон Грузії, Південну Осетію, незалежними країнами після 5-денної російсько-грузинської війни з Грузією в 2008 році. Крім Росії, «незалежність» цих регіонів визнали ще три держави – Нікарагуа, Венесуела і Науру.

Москва має тисячі військовослужбовців в обох регіонах. НАТО і західні уряди заявляють, що ці військові контингенти порушують угоду про припинення бойових дій, досягнуту за посередництва ЄС.

США і Захід вважають Абхазію і Південну Осетію частинами Грузії і не визнають результати виборів, проведених в цих двох регіонах.

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