Росія обрала свого представника на конкурс «Євробачення-2017»

Росія обрала свого представника для участі у пісенному конкурсі «Євробачення-2017» у Києві, хоча деякі депутати російського парламенту й російські поп-виконавці закликають бойкотувати цю подію.

Як повідомили в ефірі російського «Першого каналу», Росію представлятиме Юлія Самойлова.

28-річна співачка, яка з дитинства перебуває в інвалідному візку, представлятиме Росію з піснею «Flame Is Burning».

Росія анексувала український Крим в 2014 році, а також підтримує сепаратистів на Донбасі. Україна і Захід звинувачують Росію у постачанні зброї та бойовиків на Донбас, а також у введенні військ на схід України. Москва ці звинувачення відкидає. Це додає політичного контексту участі Росії у пісенному міжнародному конкурсі, який цього року відбудеться в Україні.

Півфінали «Євробачення-2017» відбудуться 9 та 11 травня, фінал – 13 травня.