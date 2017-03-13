На Донбасі поранені п’ятеро українських воїнів – штаб

У зоні бойових дій 12 березня поранені п’ятеро українських військових, повідомив штаб української воєнної операції на Донбасі. За його даними, підтримувані Росією бойовики здійснили 82 обстріли позицій Збройних сил України, а сили АТО відкривали вогонь у відповідь.

Згідно із ранковим зведенням, на Маріупольському напрямку з мінометів калібру 120 міліметрів бойовики вели вогонь по позиціях неподалік Широкиного, Новотроїцького, Мар’їнки та Красногорівки, така ж зброя була застосована сепаратистами на Донецькому напрямку по селищу Луганському, а на Луганщині – в районі Кримського. Як інформує штаб АТО, по Авдіївці, що на північ від окупованого Донецька, близько 19:00 бойовики застосували реактивні системи «Град».

В угрупованні «ДНР» Збройні сили України звинувачують в обстрілах у Новоазовському районі, а також на околицях Горлівки та Донецька. В угрупованні «ЛНР» ще не інформували про бойові дії 12 березня.

Останнім часом у низці місцевостей на лінії зіткнення на Донбасі сталося помітне загострення бойових дій, яке не припинилося й попри чергові домовленості, досягнені у Тристоронній контактній групі. І українські силовики, і сепаратисти заперечують свою вину. Сторони конфлікту звинувачують одна одну у порушеннях і провокаціях.