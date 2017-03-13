Росія здатна підірвати британські демократичні інститути – Джонсон

Влада Великої Британії наразі не має доказів участі представників Росії в спробах підірвати демократичні процеси в Сполученому королівстві, але впевнена, що вони здатні на це. Про це в ефірі британського телеканалу ITV News заявив 12 березня міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон.

«У нас є безліч доказів того, що росіяни здатні робити це. Немає жодних сумнівів, що вони причетні до різних брудних трюків, як от порушення мовлення французьких телевізійних станцій, ви бачили, що сталося в Сполучених Штатах, де немає жодного питання взагалі, чи вони були залучені до хакерства щодо Національного комітету Демократичної партії, ви бачили, що сталося в Чорногорії», – вказав британський міністр.

Раніше того ж дня, 12 березня, в газеті Sunday Times з’явилося повідомлення, що британська служба безпеки, Центр урядового зв’язку, надіслала основним політичним партіям Великої Британії поради, як протистояти потенційним загрозам із боку російських хакерів.

Спецслужби США нині розслідують російський вплив на президентські вибори 2016 року.

У Чорногорії в жовтні 2016 року, як твердить слідство, була розкрита спроба перевороту в день парламентських виборів. Заколотники, за цими даними, мали план убити тодішнього прем’єр-міністра Мила Джукановича і скинути уряд, щоб зірвати вступ Чорногорії до НАТО.

Росія виступає проти будь-якого розширення НАТО. Москва заперечує будь-яку причетність як держави до спроби перевороту, але активно підтримує місцеві групи, які виступають проти вступу Чорногорії до Північноатлантичного альянсу.