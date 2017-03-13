Електропостачання Авдіївки відсутнє – ДСНС

В Авдіївці, яка потерпіла внаслідок обстрілів 11 березня, станом на 7:00 13 березня відсутнє електропостачання. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

«12 березня співробітниками Донбаської паливно-енергетичної компанії проведено обстеження високовольтної лінії електропередач та виявлено чотири пориви. Вирішується питання щодо відновлення електропостачання за умови безпеки працівників», – ідеться в повідомленні ДСНС.

«Теплопостачання міста здійснюється централізовано за рахунок теплоенергоцентралі Авдіївського коксохімічного заводу. Створено запас води в міському резервуарі об’ємом 4 тисячі кубометрів. Об’єкти соціально-побутової сфери, що не мають власних систем резервного електроживлення, забезпечуються електроенергією від 6 генераторів ДСНС», – додали рятувальники.

Удень 11 березня в результаті чергового обстрілу Авдіївка та околиці залишились без електропостачання. Українські військові звинуватили в обстрілах проросійських бойовиків. Ті, в свою чергу, заявили, що військові ЗСУ пошкодили обстрілами ЛЕП, яка живить Донецьку фільтрувальну станцію та Авдіївський коксохімічний завод.