ЮНІСЕФ: у 2016 році в Сирії загинули 652 дитини

Щонайменше 652 дитини загинули в Сирії у 2016 році, повідомив Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ).

Це на 20% більше, ніж у 2015-му, минулий рік став найгіршим за час шестирічного громадянського конфлікту в Сирії. Щонайменше 255 дітей були вбиті в школах або поблизу цих навчальних закладів, відзначають фахівці.

Вони також додають, що ще кілька мільйонів сирійських дітей поневіряються як біженці.

«Кількість підтверджених випадків убивств, каліцтв і вербування дітей торік різко зросла на тлі ескалації насильства по всій країні», – ідеться в оприлюдненій 13 березня доповіді ЮНІСЕФ.

Війна в Сирії розпочалася в березні 2011 року, тоді спалахнули масові протести проти президента Башара Асада, а лояльні йому сили застосували силу проти переважно неозброєних демонстрантів.