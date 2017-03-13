«Вибори» в Абхазії є спробою узаконити етнічну чистку – МЗС Грузії

Міністерство закордонних справ Грузії назвало «парламентські вибори» в сепаратистському регіоні Абхазія «ще однією спробою узаконити етнічну чистку, військове втручання, окупацію і результати російської агресії проти грузинської державності».

«Відповідно до міжнародного законодавства, будь-які так звані вибори або референдум, проведені на окупованих територіях, є незаконними і не матиме жодного юридичного результату», – йдеться в заяві зовнішньополітичного відомства.

Тим часом, чиновники в Абхазії заявили, що 12 березня в усіх районах явка виборців перевищила 50%.

Чорноморський регіон, який значною мірою залежить від Росії, має населення трохи менше 250 тисяч людей і бореться з економічною стагнацією та занепадом інфраструктури.

Росія визнала Абхазію і ще один сепаратистський регіон Грузії, Південну Осетію, незалежними країнами після 5-денної російсько-грузинської війни з Грузією в 2008 році. Крім Росії, «незалежність» цих регіонів визнали ще три держави – Нікарагуа, Венесуела і Науру.

Москва має тисячі військовослужбовців в обох регіонах. НАТО і західні уряди заявляють, що ці військові контингенти порушують угоду про припинення бойових дій, досягнуту за посередництва ЄС.

США і Захід вважають Абхазію і Південну Осетію частинами Грузії і не визнають результати виборів, проведених в цих двох регіонах.