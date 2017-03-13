Для ремонту ЛЕП під Авдіївкою отриманий режим тиші – Жебрівський

Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський повідомляє, що «отримано режим тиші для відновлення ЛЕП біля Авдіївки».

«З нашого боку бригада електромонтажників у супроводі вибухотехніків ДСНС та представників СЦКК і місії ОБСЄ готова в будь-яку хвилю вийти в район пориву на відновлення ЛЕП. З боку окремих районів Донецької області має вийти група в такому ж складі», – написав Жебрівський зранку 13 березня у Facebook.

В Авдіївці станом на 7:00 13 березня відсутнє електропостачання, повідомила кілька годин тому Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Удень 11 березня в результаті чергового обстрілу Авдіївка та околиці залишились без електропостачання. Українські військові звинуватили в обстрілах проросійських бойовиків. Ті, в свою чергу, заявили, що військові ЗСУ пошкодили обстрілами ЛЕП, яка живить Донецьку фільтрувальну станцію та Авдіївський коксохімічний завод.