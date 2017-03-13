МЗС: допит заступника голови Меджлісу є продовженням репресій у Криму

Міністерство закордонних справ України називає продовженням репресій допит в анексованому Росією Криму заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла.

«Триваючі репресії в АРК. Допит заступника Меджлісу Н.Джелялова. Всі факти документуємо для міжнародних партнерів і судів. Світ має знати правду», – написала у Twitter речниця МЗС Мар’яна Беца.

Російська влада окупованого Криму зранку 13 березня допитує заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла. Про це повідомив лідер Меджлісу, депутат Верховної Ради України Рефат Чубаров та інші активісти кримськотатарського національного руху.

За повідомленням, допит відбувається в сімферопольському «центрі протидії екстремізму».

Україна на слуханні в Міжнародному суді у справі її позову проти Росії попросила цей найвищий судовий орган ООН, що працює в Гаазі в Нідерландах, про тимчасові заходи для забезпечення розгляду її позову за двома міжнародними конвенціями, в порушенні яких Київ звинувачує Москву.

Щодо Конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації Україна просить суд зобов’язати Росію, зокрема, припинити дії й утримуватися від подальшої боротьби проти кримськотатарського народу в політичній і культурній сферах, в тому числі припинити дію указу про заборону Меджлісу кримськотатарського народу і відмовитися від виконання цього указу і аналогічних заходів на час розгляду справи.

Крім того, України просить застосувати всі необхідні заходи, щоб зупинити зникнення кримських татар, та негайно розслідувати ті зникнення, які вже відбулися; припинити і утримуватися від подальшої боротьби проти українців за національністю у Криму у сфері політики і культури, поважати право на освіту українською мовою, доки справа перебуває на розгляді; а також загалом утримуватися від будь-яких проявів расової дискримінації проти осіб, груп або установ на території, яка перебуває під контролем Росії, включаючи Кримський півострів.

Росія анексувала український Крим у 2014 році, але називає це «відновленням історичної справедливості».