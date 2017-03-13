ЄС 13 березня планує продовжити санкції через анексію Криму

Європейський союз 13 березня має продовжити дію санкцій проти десятків осіб і компаній через анексію Росією українського Криму.

Згідно з рішенням, санкції будуть продовжені проти 150 людей і 37 організацій і компаній, які, за даними Брюсселя, відповідальні за порушення територіальної цілісності України.

Дія чинних санкцій спливає 15 березня.

Від 2014 року Захід у кілька етапів запровадив у зв’язку з анексією Росією Криму, а потім дестабілізацією ситуації на Донбасі кілька пакетів санкцій. Вони стосуються головним чином російських фізичних і юридичних осіб, а також осіб та інституцій із лав донбаських і кримських сепаратистів. Крім того, санкції накладені й на деякі галузі економіки Росії.

Санкції продовжували і розширювали під час низки додаткових голосувань посадовцями ЄС у Брюсселі.

Кремль заперечує причетність до підтримки сепаратистів на Донбасі, визнаючи наявність у зоні бойових дій хіба що російських «добровольців», і стверджує про «законність» захоплення Криму всупереч міжнародному праву.

Економічні санкції ЄС проти енергетики, військового і фінансового секторів Росії мають переглядати у червні.