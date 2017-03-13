Біля Авдіївки почали ремонт пошкоджених ЛЕП – міністерство з питань окупованих територій

Біля Авдіївки на Донеччині монтажники почали ремонт пошкоджених ліній електропередач. Про це міністерство з питань тимчасово окупованих територій повідомило у Twitter.

«З боку Ясинуватої бригади приступили до виконання робіт з відновлення енергопостачання. На місцях роботи фахівців присутні представники ОБСЄ», – йдеться у повідомленні.

Раніше сьогодні голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський повідомив, що «отримано режим тиші для відновлення ЛЕП біля Авдіївки».

За даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, в Авдіївці станом на 7:00 13 березня відсутнє електропостачання.

Удень 11 березня в результаті чергового обстрілу Авдіївка та околиці залишились без електропостачання. Українські військові звинуватили в обстрілах проросійських бойовиків. Ті, в свою чергу, заявили, що військові ЗСУ пошкодили обстрілами ЛЕП, яка живить Донецьку фільтрувальну станцію та Авдіївський коксохімічний завод.