Активісти пікетували житло Ахметова у Лондоні

У Лондоні активісти 12 березня пікетували житло українського бізнесмена Ріната Ахметова. Про це повідомляється на сторінці «Лондон Євромайдан» у Facebook.

Активісти вимагали перевірки законності отриманих Ахметовим прибутків відповідно до британського антикорупційного законодавства і британського антитерористичного закону і в разі підтвердження – накладення на нього відповідних санкцій з конфіскацією його майна на користь України.

Також українці Великобританії закликали українську діаспору в інших країнах світу долучитися до «справи накладення санкцій на олігархів».

Радіо Свобода публікувало дослідження про те, як українські гроші потрапляють до Лондона. Журналісти програми «Схеми» детально вивчили й показали приватні маєтки і вартісну комерційну нерухомість українських політиків та олігархів у фільмі «Київ-Лондон. З України з готівкою».

Після цього одну з найдорожчих квартир Лондона, що належить українському олігарху Рінату Ахметову, а також колишню станцію метро Brompton Road, придбану за 53 мільйони фунтів Дмитром Фірташем, включили до екскурсійного туру Лондоном під назвою «Клептократія».

Раніше російський активіст і представник наглядової ради Фонду Навального Роман Борисович та журналіст-розслідувач Радіо Свобода Наталка Седлецька взяли участь у зйомках документального фільму для Channel 4 «З Росії з готівкою», в якому під виглядом корумпованого російського чиновника та його дівчини намагались придбати через агентства нерухомості 5 різних розкішних маєтків у Лондоні за готівку, за легендою вкрадену з російського бюджету. Усі 5 агентів – представників найбільших компаній з купівлі-продажу нерухомості – погодились допомогти в укладенні угоди.

Після прем’єри фільму у Лондоні стартувала антикорупційна кампанія за відкриття інформації про власників елітної нерухомості. «У Британії немає місця брудним грошам. Це моє послання до іноземних злочинців. Лондон – це не схованка для ваших брудних грошей», – виступив із заявою на той час прем’єр-міністр Великобританії Дейвід Камерон через кілька тижнів кампанії. Після цього він почав консультації з антикорупційними організаціями щодо змін законодавства.