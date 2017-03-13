Кремль: Самойлова виступала в Криму, її участь в «Євробаченні» не є провокацією

У Кремлі не вважають провокацією висунення на участь в конкурсі «Євробачення-2017» співачки Юлії Самойлової, яка виступала в анексованому Криму в 2015 році. Про це заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков.

«Я б не вживав слово «провокація». Це вибір російського телеканалу, нічого провокаційного ми тут не бачимо. У Криму бували всі. Практично немає людей, які там не бували. Це міжнародний конкурс і країна-організатор конкурсу має слідувати тим міжнародним правилам, за якими конкурс проводиться», – сказав він.

У Службі безпеки України повідомили, що відомство вивчить питання виступу Самойлової в Криму та ухвалить виважене рішення щодо в’їзду співачки на територію України.

Росія 12 березня визначилася зі своїм представником на «Євробачення» – країну представить співачка Юлія Самойлова, яка з дитинства перебуває в інвалідному візку.

Співачка виступила в окупованому Криму 27 червня 2015 року на гала-концерті фестивалю «Світ спорту та добра». Юлія Самойлова дала концерт разом з іншими російськими співаками – Олегом Газмановим та Лолітою.

Таким чином, співачка порушила постанову Кабінету міністрів України №367 від 4 червня 2015 року, згідно з якою іноземці повинні мати спеціальний дозвіл для в’їзду на територію Криму. Раніше Україна уже вживала заходів до російських артистів, які виступали в Криму.

Цього року міжнародний пісенний конкурс «Євробачення» відбудеться у Києві.