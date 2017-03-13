Джелял: причиною виклику на допит став донос про статус у Меджлісі

Причиною виклику учасника національного руху кримських татар Нарімана Джеляла до Центру по боротьбі з екстремізмом в анексованому Криму став донос із посиланням на ефір телеканалу «112.Україна» восени 2016 року, повідомив сам активіст проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Я був протитрований там як заступник голови Меджлісу. У зв’язку з тим він (той, хто звернувся до «Центру Е» – ред.) робить висновок, що я є членом Меджлісу, організації забороненої, відповідно, проти мене треба застосувати норми кримінального права Російської Федерації, щодо участі в екстремістській організації. Саме для дачі пояснень по цій заяві співробітник Центру з протидії екстремізму викликав мене», – сказав Джелял.

Активіст дав свої пояснення щодо цього. Після цього, в іншому кабінеті Джелял дав свідчення щодо контактів із кримським активістом Марленом Мустафаєвим і ще 10 людьми, які були затримані біля будинку Мустафаєва.

«Нібито я є другом із кимось із них у соціальних мережах. У мене просили пояснень, я пояснив, що у мене багато друзів у соціальних мережах і не з усіма з них я особисто знайомий», – додав громадський активіст.

Джелял пробув в стінах «Центру Е» близько двох годин, він не виключає подальших викликів.

Вранці 13 березня стало відомо про допит Нарімана Джеляла. Про це повідомив лідер Меджлісу, депутат Верховної Ради України Рефат Чубаров та інші активісти кримськотатарського національного руху.

За повідомленням, допит відбувався в сімферопольському «центрі протидії екстремізму».

21 лютого в будинку Марлена Мустафаєва на околиці Сімферополя пройшов обшук у справі про демонстрацію «екстремістської символіки». Мустафаєва прийшли підтримати десять людей, які знімали те, що відбувається на відео. Всі ці люди були затримані. Пізніше Мустафаєва заарештували на 11 діб, його соратників – на п'ять.

У квітні 2016 року підконтрольний Росії Верховний суд Криму заборонив діяльність Меджлісу на території анексованого півострова. Світова спільнота висловила рішучий протест у зв’язку з такими діями російської влади. Захист Меджлісу відправив апеляцію до Верховного суду Росії, проте апеляційна інстанція підтвердила заборону на діяльність Меджлісу кримськотатарського народу.

Міністерство закордонних справ України висловило стурбованість переслідуванням громадян України в анексованому Криму і закликало припинити тиск.