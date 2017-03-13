Кубів закликає Раду ратифікувати Угоду про зону вільної торгівлі з Канадою

Міністерство економічного розвитку і торгівлі закликає Верховну Раду ратифікувати Угоду про зону вільної торгівлі з Канадою. Про це повідомляє прес-служба міністерства з посиланням на слова керівника відомства Степана Кубіва під час погоджувальної ради фракцій у Верховній Раді.

«Просимо Верховну Раду підтримати ратифікацію CUFTA (Canada-Ukraine Free Trade Agreement, Угоду про зону вільної торгівлі з Канадою – ред), адже це фіналізує спільну роботу Мінекономрозвитку, президента Петра Порошенка, прем`єр-міністра Володимира Гройсмана, торгового представника Наталії Микольської», – сказав він.

За словами Кубіва, ринок Канади є привабливим для українських виробників.

«Канада у 2015 році імпортувала продукції на 420 мільярдів доларів. CUFTA – приклад створення нових можливостей для українських експортерів», – сказав міністр.

Сенат Канади у другому читанні 8 березня схвалив ратифікацію Угоди про зону вільної торгівлі з Україною.Тепер документ передадуть у профільний комітет, після чого відбудеться остаточне голосування у третьому читанні. Після ратифікації Сенатом угоду ще має підписати генерал-губернатор Канади.

Нижня палата парламенту Канади ратифікувала Угоду про зону вільної торгівлі з Україною 15 лютого. Сторони підписали її у липні 2016 року.

Очікується, що зона вільної торгівлі між Україною та Канадою дасть змогу зняти більшість торгових обмежень і митних зборів у взаємній торгівлі.