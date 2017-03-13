Правозахисники: ФСБ затримала двох активістів біля адмінмежі з Кримом

Кримська правозахисна група повідомляє про затримання поблизу адміністративної межі з анексованим Кримом двох її представників: Ольги Скрипник і Володимира Чекригіна.

«ФСБ затримала в нейтральній зоні на пункті пропуску Каланчак правозахисників, представників Кримської правозахисної групи Crimean Human Rights Group Ольгу Скрипник та Володимира Чекригіна. Вони поїхали на адмінкордон з окупованим Кримом, щоб провести моніторинг пунктів пропуску з українського боку», – йдеться в повідомлення правозахисної групи у Facebook.

Правозахисниця Ірина Сєдова повідомила проекту Радіо Свобода Крим.Реалії, що наразі представники ФСБ Росії допитують затриманих.

Інших подробиць поки що немає.

З переходом Криму під контроль Росії на півострові ФСБ проводить регулярні обшуки та допити журналістів, активістів, громадських діячів, проходять затримання серед представників кримськотатарського населення. Правозахисники характеризують це як «боротьбу з інакомисленням».

Міністерство закордонних справ України висловило стурбованість переслідуванням громадян України в анексованому Криму і закликало припинити тиск.