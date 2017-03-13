Пєсков: не маю інформації, чи звертався Янукович до Путіна з проханням ввести війська в Україну

Речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що не має інформації, чи звертався екс-президент України Віктор Янукович до свого російського колеги Володимира Путіна з проханням ввести війська в Україну 1 березня 2014 року.

«Я не можу вам відповісти на це запитання. У мене зараз немає точної інформації, тому не можу нічого сказати», – сказав Пєсков.

У січні генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що головна військова прокуратура отримала від секретаріату ООН фотокопію заяви Януковича з проханням ввести війська Росії в Україну.

Після цього у лютому Янукович заявив, що він не звертався до Росії з проханням ввести війська в Україну, хоча у квітні 2014 року він підтверджував, що просив президента Росії Володимира Путіна використати російські війська в Україні. Янукович заявив, що це зробив для захисту громадян України.

Віктор Янукович є фігурантом кількох кримінальних справ в Україні, зокрема, щодо перевищення ним повноважень від листопада 2013 року до лютого 2014 року, щодо масових убивств активістів Майдану, а також за фактом захоплення ним державної влади 2010 року.

Янукович утік із України в лютому 2014 року після масових розстрілів учасників протестів на майдані Незалежності в Києві. Відтоді він переховується на території Росії.

У квітні 2014 року на Донбасі почався збройний конфлікт, який триває досі. Україна і Захід звинувачують Москву у підтримці проросійських сепаратистів. Росія ці звинувачення відкидає.