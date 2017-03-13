САП направила до суду справу щодо голови Рахункової палати Магути

Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо голови Рахункової палати Романа Магути та одного із членів Рахункової палати.

Як повідомляє прес-служба САП, 10 березня прокурори вручили підозрюваним та їхнім захисникам обвинувальний акт, який цього ж дня скеровано до Шевченківського районного суду для розгляду по суті.

Крім того, прокурори САП в інтересах держави в особі Рахункової палати у кримінальному провадженні заявили цивільний позов про стягнення із обвинувачених в «солідарному порядку» майнову шкоду у розмірі понад 1,3 мільйона гривень – скільки коштує квартира, яка вибула із державної власності завдяки діям службовців Рахункової палати.

За даними НАБУ, у період з січня 2014 року по березень 2015 року Магута, «діючи в інтересах головного контролера – директора департаменту з питань АПК Рахункової палати України Марії Шулежко через підготовку й підписання низки службових документів, вчинив умисні дії, результатом яких стало протиправне відчуження двокімнатної службової квартири у приватну власність родича Шулежко».

У бюро зазначають, що наприкінці 2013 року на підставі клопотань голови Рахункової палати до плану бюджетних асигнувань внесено зміни про збільшення витрат в сумі понад сім мільйонів гривень на капітальне будівництво (придбання) житла.

Згодом, за даними НАБУ, Магута придбав квартиру вартістю 1,3 мільйона гривень, яку в березні 2014 року надали Шулежко як службове житло.

«У серпні 2014 року ця нерухомість на підставі листа голови Рахункової палати виключена з числа службових, а в лютому 2015 року приватизована родичем Шулежко Марії. Через кілька днів після того – подарована їй», – повідомляли у бюро.

Рахункова палата від імені Верховної Ради України здійснює контроль за надходженням коштів до Державного бюджету України та їхнім використанням.