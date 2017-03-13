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13 Березень 2017, Київ 14:47
Новини | Події

САП направила до суду справу щодо голови Рахункової палати Магути

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Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо голови Рахункової палати Романа Магути та одного із членів Рахункової палати.

Як повідомляє прес-служба САП, 10 березня прокурори вручили підозрюваним та їхнім захисникам обвинувальний акт, який цього ж дня скеровано до Шевченківського районного суду для розгляду по суті.

Крім того, прокурори САП в інтересах держави в особі Рахункової палати у кримінальному провадженні заявили цивільний позов про стягнення із обвинувачених в «солідарному порядку» майнову шкоду у розмірі понад 1,3 мільйона гривень – скільки коштує квартира, яка вибула із державної власності завдяки діям службовців Рахункової палати.

За даними НАБУ, у період з січня 2014 року по березень 2015 року Магута, «діючи в інтересах головного контролера – директора департаменту з питань АПК Рахункової палати України Марії Шулежко через підготовку й підписання низки службових документів, вчинив умисні дії, результатом яких стало протиправне відчуження двокімнатної службової квартири у приватну власність родича Шулежко».

У бюро зазначають, що наприкінці 2013 року на підставі клопотань голови Рахункової палати до плану бюджетних асигнувань внесено зміни про збільшення витрат в сумі понад сім мільйонів гривень на капітальне будівництво (придбання) житла.

Згодом, за даними НАБУ, Магута придбав квартиру вартістю 1,3 мільйона гривень, яку в березні 2014 року надали Шулежко як службове житло.

«У серпні 2014 року ця нерухомість на підставі листа голови Рахункової палати виключена з числа службових, а в лютому 2015 року приватизована родичем Шулежко Марії. Через кілька днів після того – подарована їй», – повідомляли у бюро.

Рахункова палата від імені Верховної Ради України здійснює контроль за надходженням коштів до Державного бюджету України та їхнім використанням.

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