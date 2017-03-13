У Києві активісти пікетували головний офіс «Сбербанку», вхід замурували бетонними блоками

Активісти з прапорами політичної партії «Національний корпус» та «Правого сектору» пікетували головний офіс «Сбербанку» у центрі Києва.

Вони замурували центральний вхід до фінустанови бетонними блоками.

Близько сотні учасників акції зібралися на вулиці Володимирській у Києві, щоб заблокувати роботу російського банку «Сбербанк». За словами активістів, акція має на меті припинити роботу цієї фінансової установи в Україні. Вони звинувачують її у фінансуванні незаконних угрупувань на сході України.

Також учасники акції заявили, що це початок блокування російських банків, на меті мають повне припинення роботи цієї установи в Україні.

Раніше агенція «Інтерфакс-Україна» повідомила, що дочірній банк Сбербанку Росії в Україні – ПАТ «Сбербанк» – не обслуговує фізичних і юридичних осіб на підставі документів, виданих на непідконтрольних українській владі територіях.

Народний депутат України Андрій Білецький, який очолює партію «Національний корпус», прокоментував цю заяву і сказав, що цей банк на 100% належить державі-агресору.

«Не може бути такого, що права нога не знає, що робить голова», – заявив Білецький.

Раніше в НБУ заявили, що Україна може застосувати санкції до російського «Сбербанку», якщо він обслуговуватиме клієнтів із «паспортами» угруповань «ДНР» і «ЛНР».



Минулого тижня «Сбербанк Росії» повідомив, що «готовий до обслуговування осіб, які звернулися з паспортами «ДНР» і «ЛНР», у всіх філіях банку». У відповідь міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков закликав Нацбанк застосувати санкції до цієї фінансової установи.

18 лютого президент Росії Володимир Путін підписав указ про визнання «документів», виданих на території окремих районів Донецької та Луганської областей, не підконтрольних Україні. Президент України Петро Порошенко назвав це «черговим доказом російської окупації» цих територій.

Україна наполягає, що таким чином Росія ще більше гальмує реалізацію Мінських домовленостей. У Росії натомість заявляють, що указ Путіна – тимчасовий, і діятиме до втілення сторонами Мінських угод.

У 2015 році Верховна Рада визнала Росію державою-агресором.