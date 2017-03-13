Зубко: комісія виявила низку порушень у роботі шахти «Степова» на Львівщині

Віце-прем’єр-міністр Геннадій Зубко заявляє, що комісія виявила низку порушень у роботі шахти «Степова» у Львівській області.

«Зараз ми з’ясовуємо, як на шахті опинилося небезпечне обладнання, яким чином замість 450 кубометрів повітря, які повинні були бути в шахті, там було лише 120 кубометрів повітря. Ми з’ясовуємо, чому не спрацювала система оповіщення про небезпечну концентрацію метану», – сказав Зубко.

За його словами, в ході розслідування стало відомо, що шахта не мала дозволів на проведення робіт.

«Ми зараз проводимо перевірку, що під час вибуху на шахті не було дозволу на проведення небезпечних робіт всередині шахти», – сказав Зубко.

2 березня о 12:46 на горизонті 550 метрів у 119-й лаві внаслідок вибуху сталося завалення гірської породи. На шахті працювали 172 гірники, на аварійній ділянці – 34. Загинули восьмеро людей. За попередніми даними, причиною став вибух метану, іскра спричинила пожежу.

За фактом загибелі гірників на шахті «Степова» прокуратура Львівської області порушила кримінальне провадження за статтею про «порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою». У Кабміні повідомили, що родинам загиблих виплатять по 500 тисяч гривень, постраждалим – по 75.

В уряді також створили комісію для розслідування трагедії, а також перевірки ситуації з безпекою на інших вуглевидобувних підприємствах України.