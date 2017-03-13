Столтенберґ: лише 5 країн НАТО витрачають на свою оборону необхідні 2 відсотки ВВП

Лише п’ять із 28 країн-учасниць НАТО витрачають на свою оборону необхідні два відсотки від внутрішнього валового продукту, заявляє генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберґ.

«У 2016 році тільки п’ять держав-членів виділили два або більше відсотки ВВП на оборонні потреби, але цілком реальним є те, що всі держави можуть вийти на цей рівень», – заявив голова НАТО, презентуючи річний звіт про діяльність союзу за минулий рік.

Згідно зі статистикою, ріст оборонних видатків у європейських державах НАТО минулого року вперше в історії склав 3,8 відсотка.

Доля США в бюджеті НАТО за 2016 рік склала 45,9 відсотка, тим часом, як доля європейських країн і Канади складає 54,1 відсотка.

Єнс Столтенберґ, зокрема зауважив, що «оптимістично виглядають можливості Румунії», яка готова до виходу на 2-відсотковий рівень вже цього року. Латвія і Литва очікують на такий самий крок у наступному році.

«Прогрес очевидний, але ще багато залишається зробити, бо досі немає справедливого розподілу витрат всередині нашого союзу НАТО», – заявив Столтенберґ.

Нова адміністрація США на чолі з президентом Дональдом Трампом закликали країни-союзниці НАТО збільшити зусилля для виконання своїх фінансових зобов’язань у рамках НАТО.