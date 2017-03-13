Росія: «ловець покемонів» Соколовський відмовився визнати провину в суді

Відеоблогер із російського Єкатеринбурга Руслан Соколовський, якого звинувачують в образі почуттів вірян і в розпалюванні ворожнечі через гру в Pokemon Go у православній церкві, відмовився визнати свою провину в суді. Про це заявив його адвокат Станіслав Ільченко.

За словами адвоката, захист розраховує на мінімальне покарання у вигляді штрафу або на умовний термін, якщо Соколовського визнають винним. Стаття, за якою його звинувачують, передбачає до 7,5 року позбавлення волі в разі визнання винним.

13 березня суд в Єкатеринбурзі почав розглядати справу Соколовського по суті.

Представники слідства заявили, що звинувачення Соколовському були висунуті на основі комплексної експертизи, яка виявила у викладених ним відеозаписах ознаки розпалювання ненависті та «явну неповагу до суспільства». Захист відеоблогера вважає, що експертиза проводилася з грубими порушеннями, а займалися нею фахівці, що співпрацюють зі слідством.

Соколовський був затриманий у вересні 2016 року після публікації в соціальних мережах відео, на якому він «ловить покемонів» у Храмі-на-Крові в російському Єкатеринбурзі. Йому призначили запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. У жовтні його помістили під варту, звинувативши в порушенні умов домашнього арешту. У лютому його відпустили з СІЗО знову під домашній арешт.

Правозахисний центр «Меморіал» визнав відеоблогера політичним в’язнем.