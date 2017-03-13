Кордони України є неподільними – Слободян про заяви «ДНР» щодо кордону

Державна прикордонна служба України не реагуватиме на заяви сепаратистів угруповання «ДНР» про закріплення за лінією зіткнення на Донбасі статусу «державного кордону», оскільки окремі райони Донецької та Луганської областей України не є окремим державним утворенням. Про це в коментарі Радіо «Донбас.Реалії» заявив помічник голови Держприкордонслужби України Олег Слободян.

Він наголосив на тому, що кордони України є неподільними.

«Це приблизно так само, як коментувати новини з психлікарні. Україна залишається єдиною, її кордони є неділимі… Звичайно, на ці заяви якось серйозно реагувати ми не будемо», – сказав Слободян.

Раніше сьогодні ватажок визнаного в Україні терористичного угруповання «ДНР» Олександр Захарченко підписав так званий «указ» про закріплення за лінією зіткнення на Донбасі статусу «державного кордону». Повідомлення про відповідний «указ» опублікувало так зване «міністерство держбезпеки» бойовиків. Вказується, що «документ»був підписаний ще 27 лютого, але опублікували його лише в суботу 11 березня 2017 року.

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