Представник омбудсмена був із правозахисниками, затриманими на адмінмежі з Кримом – офіс уповноваженого

В офісі уповноваженого Верховної Ради України з прав людини підтверджують, що співробітник офісу перебуває з групою правозахисників на адмінкордоні з Кримом, з боку анексованого Росією півострова. Однак, яким чином правозахисники виявилися там, поки що не відомо.

«Це звичайний моніторинг КПВВ, дотримання прав людини на КПВВ – наскільки все відповідає стандартам. Але вони повинні були моніторити КПВВ української сторони, як вони опинилися за нею, складно сказати», – повідомив проекту Радіо Свобода Крим.Реалії представник офісу Михайло Чаплига.

Він уточнив, що всі правозахисники були в одній машині, і на даний момент перебувають на боці, де розташований пункт пропуску російських силовиків.

Раніше 13 березня стало відомо про затримання представників Кримської правозахисної групи Ольги Скрипник і Володимира Чекригіна на пункті пропуску «Каланчак» на адмінмежі між анексованим Кримом і материковою Україною.

Кримська правозахисна група повідомила, що їй вдалося зв’язатися з представником офісу омбудсмена, який був затриманий 13 березня разом із Ольгою Скрипник та Володимиром Чекригіним. Правозахисники з посиланням на представника офісу омбудсмена повідомили, що затриманих допитують співробітники ФСБ на російському пункті пропуску на адмінкордоні з Кримом.

З переходом Криму під контроль Росії на півострові ФСБ проводить регулярні обшуки та допити журналістів, активістів, громадських діячів, проходять затримання серед представників кримськотатарського населення. Правозахисники характеризують це як «боротьбу з інакомисленням».

Міністерство закордонних справ України висловило стурбованість переслідуванням громадян України в анексованому Криму і закликало припинити тиск.