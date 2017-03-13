Суд залишив без змін запобіжний захід Насірову

Апеляційний суд Києва залишив без змін рішення Солом’янського районного суду про обрання усунутому від виконання обов’язків голови Державної фіскальної служби України Роману Насірову запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою на два місяці з можливістю внесення застави в 100 мільйонів гривень.

Таке рішення колегія суддів ухвалила на засіданні 13 березня. Судді відхилили апеляційні скарги, подані захисниками Насірова і прокурорами.

Як заявив суд, сьогоднішнє рішення оскарженню не підлягає. Повний текст ухвали обіцяють оголосити 20 березня.

Під час виступів у суді 13 березня прокурори вимагали підняти заставу для Насірова зі 100 мільйонів до двох мільярдів гривень.

Адвокати Насірова закликали суд звільнити їхнього підзахисного з-під арешту.

Національне антикорупційне бюро України підозрює Насірова у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Слідство вважає, що Роман Насіров протягом 2015–2016 років, діючи в інтересах депутата Верховної Ради Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку ухвалювати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу трьом компаніям. Такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 мільярди гривень. Захист Насірова і він сам ці звинувачення заперечують.