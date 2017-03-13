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13 Березень 2017, Київ 17:44
Новини | Політика

Суд залишив без змін запобіжний захід Насірову

Роман Насіров в Апеляційному суді Києва, 13 березня 2017 року

Роман Насіров в Апеляційному суді Києва, 13 березня 2017 року

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Апеляційний суд Києва залишив без змін рішення Солом’янського районного суду про обрання усунутому від виконання обов’язків голови Державної фіскальної служби України Роману Насірову запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою на два місяці з можливістю внесення застави в 100 мільйонів гривень.

Таке рішення колегія суддів ухвалила на засіданні 13 березня. Судді відхилили апеляційні скарги, подані захисниками Насірова і прокурорами.

Як заявив суд, сьогоднішнє рішення оскарженню не підлягає. Повний текст ухвали обіцяють оголосити 20 березня.

Під час виступів у суді 13 березня прокурори вимагали підняти заставу для Насірова зі 100 мільйонів до двох мільярдів гривень.

Адвокати Насірова закликали суд звільнити їхнього підзахисного з-під арешту.

Національне антикорупційне бюро України підозрює Насірова у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Слідство вважає, що Роман Насіров протягом 2015–2016 років, діючи в інтересах депутата Верховної Ради Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку ухвалювати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу трьом компаніям. Такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 мільярди гривень. Захист Насірова і він сам ці звинувачення заперечують.

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