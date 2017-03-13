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13 Березень 2017, Київ 17:47
Новини | Події

Аброськін повідомив про черговий підроблений «наказ про розгін блокади»

В’ячеслав Аброськін (на архівному фото) спростував нову фальшивку «блокадників»

В’ячеслав Аброськін (на архівному фото) спростував нову фальшивку «блокадників»

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Заступник голови Національної поліції України, начальник Головного управління Нацполіції в Донецькій області В’ячеслав Аброськін повідомив про чергову фальшивку, яку поширюють у соцмережах, про нібито «наказ про розгін блокади», що її влаштували на сході України активісти й народні депутати.

Він оприлюднив у фейсбуці фотокопію цього фальшивого «наказу» від його імені з написом «Обережно! Підробка!» й додав: «Після невдалої підробки листа голови Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павла Жебрівського задля привернення до себе уваги вирішили підробити «наказ Аброськіна». Шановні, схаменіться та не поширюйте нісенітниці!»

Раніше в понеділок підроблений «наказ» поширив у фейсбуці так званий «штаб блокади торгівлі з окупантами». Після спростування допис відредагували, додавши до нього, що «не вірять» поліції.

18 лютого інший підроблений «наказ» схожого змісту про нібито розгін учасників блокади від імені голови Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павла Жебрівського оприлюднив у фейсбуці один із фактичних українських організаторів блокади, народний депутат Семен Семенченко (фракція «Самопоміч»). Того ж дня Жебрівський спростував ту фальшивку.

Від січня активісти, серед яких депутати Верховної Ради та люди, що називають себе ветеранами АТО, блокують деякі ділянки залізниці з вимогою припинити, за їхніми словами, торгівлю з окупованими районами Донбасу. Після критики щодо вибірковості такого блокування вони стали розширювати свою акцію, зокрема, й на інші залізничні ділянки та автошляхи, і також блокувати торгівлю з Росією.

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