Ремонтники відновили лінії електропередач біля Авдіївки – Жебрівський

Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський заявляє, що ремонтні бригади відновили лінії електропередачі в Авдіївці.

«Авдіївка зі світлом! Ремонтники відновили ЛЕП», – написав він на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

За словами Жебрівського, під час ремонтних робіт монтажники виявили ще кілька незначних пошкоджень кабелю.

У разі дотримання режиму тиші ремонтні бригади ліквідують ці пошкодження завтра, додав він.

Раніше сьогодні Жебрівський повідомив, що «отримано режим тиші для відновлення ЛЕП біля Авдіївки».

Удень 11 березня в результаті чергового обстрілу Авдіївка та околиці залишились без електропостачання. Українські військові звинуватили в обстрілах проросійських бойовиків. Ті, в свою чергу, заявили, що військові ЗСУ пошкодили обстрілами ЛЕП, яка живить Донецьку фільтрувальну станцію та Авдіївський коксохімічний завод.