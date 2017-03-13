МЗС України – Росії: тиск на правозахисників є неприпустимим

Міністерство закордонних справ України вимагає від Росії звільнити затриманих на адміністративному кордоні з анексованим Кримом українських правозахисників – Ольгу Скрипник і Володимира Чекригіна. Про їх затримання раніше 13 березня повідомила Кримська правозахисна група.

Як повідомила Радіо Свобода речник МЗС Мар’яна Беца, Україна вимагає від Росії звільнити правозахисників і готова донести цю інформацію про чергове порушення Росією прав людини до міжнародного співтовариства.

«Це – чергове порушення з боку Росії, зухвале і ганебне, прав людини. Ми вважаємо, що тиск на правозахисників є неприпустимим і, звичайно, вимагаємо негайного звільнення українських громадян. Зі свого боку, ми також доведемо цю інформацію до усіх наших міжнародних партнерів та міжнародних організацій», – наголосила Беца.

Представників Кримської правозахисної групи Crimean Human Rights Group Ольгу Скрипник і Володимира Чекригіна затримала ФСБ Росії у нейтральній зоні на пункту пропуску «Каланчак» на адмінмежі між анексованим Кримом і материковою Україною. За даними групи, правозахисники проводили моніторинг контрольно-пропускних пунктів на адмінкордоні з українського боку.