У ЄС заявили про невизнання псевдовиборів сепаратистів у грузинській Абхазії

У Європейському союзі заявили, що не визнають так званих виборів, які влаштували сепаратисти в Абхазії, наразі непідконтрольному Тбілісі регіоні Грузії, а також «конституційних» і «юридичних» обставин проведення цієї акції.

Євросоюзу підтримує територіальну цілісність і суверенітет Грузії відповідно до норм міжнародного права, наголосила речниця верховного представника ЄС із закордонних справ Федеріки Моґеріні Мая Коціянчич.

Із заявою про «невизнання» цих «виборів» також уже виступили й у США.

Раніше в понеділок Міністерство закордонних справ Грузії засудило ці «вибори» в Абхазії, назвавши цю акцію «черговою спробою легітимізувати етнічні чистки, воєнне вторгнення, окупацію й результати агресії Росії проти грузинської державності».

В Абхазії фактична сепаратистська влада регіону, що діє за підтримки Росії, стверджує, що за результатами «виборів» до незаконного «парламенту» регіону «обрано» 12 «депутатів» із загалом 35, ще у 22 «виборчих округах» усе повториться через два тижні, а ще в одному результат «виборів» визнали недійсним і проведуть акцію знову через два місяці.

Абхазія фактично вийшла з-під контролю Тбілісі після війни, проведеної за підтримки Росії в 1992–93 роках. Росія після п’ятиденної війни проти Грузії 2008 року визнала самопроголошену «незалежність» цього і ще одного сепаратистського регіону Грузії, Південної Осетії, залишивши, всупереч своїм міжнародним зобов’язанням, в обох регіонах свої війська. Тбілісі визнає обидва регіони за території, окуповані Росією, світ визнає територіальну цілісність Грузії в міжнародно визнаних кордонах, за винятком Росії, Нікарагуа, Венесуели й Науру.