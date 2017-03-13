Фури зі сміттям зі Львова залишили межі Дніпропетровщини – поліція

Дві фури зі сміття зі Львова, зупинені поліцією на території Криничанського району, залишили межі Дніпропетровської області, повідомили Радіо Свобода 13 березня в обласному управлінні національної поліції.

За даними поліції, дві фури зі сміттям зупинили співробітники правоохоронних органів, на місце події викликали фахівців санепідмслужби, які склали відповідні акти. Фури зі сміттям супроводили до виїзду з Дніпропетровської області.

Радіо Свобода подало інформаційний запит до мерії Кривого Рогу, куди, за документами, направлялись вантажівки зі сміттям, щоб з’ясувати подробиці інциденту.

Цими вихідними стало відомо, що до Кривого Рогу намагались ввезти дві фури, завантажені сміттям зі Львова. За даними заступника міського голови Олександра Катріченка, інцидент стався увечері в суботу: дві 20-тонні вантажівки з львівськими номерами, вщерть заповнені твердими побутовими відходами, затримали в районі Криничок.

У Кривому Розі з вересня 2016 року, згідно з рішенням сесії міськради, в місті діє заборона на утилізацію сміття немісцевого походження.

У минулий понеділок, 6 березня, стало відомо, що на Дніпропетровщині, у Петриківському районі, поліція зупинила 11 фур з побутовими відходами зі Львова. За даними Петриківської райдержадміністрації, фури заїхали самочинно, адже район не має ніяких угод на утилізацію сміття зі Львова.

2016 року на Дніпропетровщині відбулась низка акцій протесту місцевих жителів проти звезення до області твердих побутових відходів зі Львова.

12 вересня 2016 року невдоволені жителі околиці Дніпра – Діївки – перекрили трасу на Кривий Ріг, протестуючи проти використання сміттєзвалища поблизу їхнього мікрорайону для утилізації побутових відходів зі Львова.

Схожа ситуація склалась і в Синельникові Дніпропетровської області. Пізніше фури зі сміттям зі Львова фіксували у Царичанському районі.