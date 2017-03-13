У Сербії презентують стрічку «Воїни духу» про кіборгів – посольство України

Документальну стрічку «Воїни духу» про захисників Донецького аеропорту ввечері 13 березня представлять у рамках місяця українського кіно у Воєводині (автономний край Сербії). Фактично це перший фільм на тему російської військової агресії Росії проти України, який демонструє телебачення Сербії.

Як повідомила Радіо Свобода перший секретар Посольства України у Сербії Наталя Маркевич, українська сторона взяла на себе витрати, пов’язані з перекладом і підготовкою фільму для перегляду по телебаченню Воєводини.

«Сьогодні прем’єра пізно увечері о 23:20, а повтор цього фільму буде завтра. А загалом у рамках місяця українського кіно ми представляємо п’ять фільмів і два мультиплікаційні серіали. Фільми – це «Спадок нації», стрічка Олександра Довженка «Земля», стрічки «Воїни духу». «Іван-сила» і «Російський дятел», – зазначила Маркевич.

Місяць українського кіно почався 6 березня і триватиме до початку квітня.

Документальна стрічка «Воїни духу» (автори Тетяна Кулаковська та Анна Мартиненко) розповідає про останні п’ять днів оборони Донецького аеропорту у січні 2015 року. Фільм демонструють у кінотеатрах України з січня цього року.