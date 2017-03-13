Штаб АТО: сьогодні на Донбасі поранений український військовий

У штабі АТО заявляють, що сьогодні у зоні бойових дій на Донбасі зафіксовані 42 обстріли з боку підтримуваних Росією бойовиків, поранений один український військовий.

Як повідомляють у прес-центрі штабу, на маріупольському напрямку зі 122-міліметрових артилерійських систем обстріляли опорні пункти біля Павлополя, а біля Широкина, Водяного та Чермалика – зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів та гранатометів.

На донецькому напрямку, за даними штабу, продовжуються обстріли позицій українських військових біля Опитного, Авдіївки, Верхньоторецького, Зайцевого, Луганського, Новгородського та Світлодарська з кулеметів великого калібру, гранатометів та мінометів калібру 82 міліметри.

У штабі зазначають, що на луганському напрямку сепаратисти вели вогонь по позиціях українських військових біля Кримського та Попасної з гранатометів різних систем, а згодом і з мінометів калібру 82 та 120 міліметри.

В угрупованні «ДНР» звинувачують українських військових в сьогоднішньому обстрілі з танкового озброєння і важкої артилерії околиць Донецька і Ясинуватої. В угрупованні «ЛНР» заявляють про обстріли з мінометів, гранатометів і стрілецької зброї по своїх позиціях. Сепаратисти звинувачують ЗСУ в порушенні режиму тиші.

Останнім часом у низці місцевостей на лінії зіткнення на Донбасі сталося помітне загострення бойових дій, яке не припинилося й попри чергові домовленості, досягнені у Тристоронній контактній групі. І українські силовики, і сепаратисти заперечують свою вину. Сторони конфлікту звинувачують одна одну у порушеннях і провокаціях.