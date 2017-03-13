Суд у Росії підтвердив арешт рахунків опозиціонера Навального

Московський міський суд у столиці Росії відмовився зняти арешт із акцій і банківських рахунків опозиційного діяча й борця з корупцією Олексія Навального в так званій справі «Ів Роше», не задовольнивши його апеляційну скаргу.

Адвокати Навального нагадали, що суд нижчої інстанції наклав раніше цей арешт для можливого використання арештованих коштів для виплати відшкодувань в іншій справі проти опозиціонера, так званій справі «Кіровлісу». Але вони наголошували, що в новому вироку у справі «Кіровлісу» не передбачено заходів щодо майна Навального, він не має невиконаних зобов’язань перед третіми особами, тому захисники просили зняти арешт.

Суд наклав арешт на майно Олексія Навального і його брата Олега ще в листопаді 2013 року. У грудні 2014 року обох братів визнали винними в розкраданні в особливо великих розмірах коштів російського відділку французької компанії косметики «Ів Роше». Наприкінці червня 2016 року суд зняв арешт із майна Олега Навального, але залишив під арештом акції й рахунки Олексія Навального.